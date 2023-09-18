انت الان تتابع خبر مدرب نادي الاتحاد يفجرها بقرار صادم ويحسم مستقبل حمدالله مع العميد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث مدرب نادي الاتحاد السعودي البرتغالي نونو سانتو، عن سبب غياب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن مباراة الأخدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن.

وقال سانتو في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة الأخدود وعرفت فوز العميد بهدف نظيف من توقيع الفرنسي كريم بنزيما : "عبد الرزاق حمد الله مستمر معنا ولا توجد نية لرحيله، فهو أحد أهم العناصر في الفريق".

وأضاف: "عبد الرزاق حمد الله تم استبعاده من لقاء الأخدود لعدم جاهزيته، بعد عودته من المنتخب المغربي ، وبعد عودته لم يتدرب بالشكل الكافي، لذا تمت إراحته لباقي المباريات المقبلة ".

وجاء هذا التصريح ردا على بعض التقارير الصحفية، حيث أكدو فيها أن المدرب البرتغالي يرغب في التخلص من حمد الله، قبل أن يخرج مدرب الاتحاد ويكذب كل تلك الشائعات ويأكد تشبته ببقاء هداف الدوري الموسم الماضي .