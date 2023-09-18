نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اجتماع طارئ بين الزمالك والجزيرة يصل لهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المسؤولين باللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني بمسؤولي وزارة الشباب والرياضة ورابطة الاندية وكذلك اتحاد الكرة من أجل بحث سبل وكيفية الحصول على الموافقة الأمنية التي تسمح بحضور 50 ألف مشجع.

اجتماع طارئ بين الزمالك والجزيرة

وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء عودة بعثة الفريق من تنزانيا وذلك من أجل عقد اجتماع مع الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للتريب حول لقاء العودة الذي يقام في القاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.

وكان نادي الزمالك قد تعرض للخسارة على يد أرتا سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما أول أمس السبت لحساب لقاءات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز يوم الخميس القادم في افتتاحية مبارياته ببطولة دوري Nile للموسم الكروي الجديد 2023-2024.