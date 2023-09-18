مانشستر سيتي يبدأ حملته الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عندما يستضيف فريق النجم الأحمر الصربي بطل نسخة 1991 ضمن مباريات المجموعة السابعة يوم الثلاثاء.

مانشستر سيتي يبدأ حملته الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

ويستهل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مشواره الأوروبي، بعدما حقق انطلاقة مثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة المحلية، والتي كان آخرها انتصاره المثير 3 - 1 على مضيفه وست هام السبت.

وتبدو حظوظ مانشستر سيتي هي الأوفر لحصد النقاط الثلاث في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، اللذين يلتقيان للمرة الأولى في دوري الأبطال، غير أن ذلك لن يمنع الفريق الصربي من محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب "الاتحاد".