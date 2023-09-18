عاجل.. أنشيلوتي يكسر رقم زين الدين زيدان مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الخامسة من الدوري الإسباني اجتياز الإيطالي كارلو أنشيلوتي لرقم الفرنسي زين الدين زيدان من حيث عدد الانتصارات التي حققها كل منهما في منصب المدير الفني لريال مدريد.

أنشيلوتي يكسر رقم زيدان

وحقق أنشيلوتي أمس الانتصار الـ173 له في مختلف البطولات مع الفريق مقابل 172 انتصارًا لزيدان.



وأصبح أنشيلوتي هو المدير الفني صاحب ثاني أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ الفريق بعد الأسطورة ميغيل مونوز الذي قاد الفريق للفوز في 357 مباراة بمختلف البطولات.

وكانت أهم انتصارات أنشيلوتي مع ريال مدريد ما بين 112 انتصارًا في الدوري الإسباني و36 في دوري أبطال أوروبا و17 في كأس ملك إسبانيا و4 في كأس العالم للأندية.

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن فريقه يجب أن يتغلب على ظاهرة "التأخر" في النتيجة أمام منافسيه، والتي لازمته في 3 من المباريات الـ 5 التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراته أمام ريال سوسييداد إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني مساء أمس بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني، لتكون المباراة الثالثة التي يعود فيها ريال مدريد في النتيجة بالدوري هذا الموسم بعد مباراتيه أمام ألميريا وخيتافي.

وقال أنشيلوتي: "اهتزت شباكنا في 3 من 5 مباريات خضناها بالدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، وعدنا في النتيجة. علينا أن نتجنب حدوث هذا، لأن العودة في النتيجة أمر صعب وتتطلب الكثير من الجهد، خاصة في مواجهة منافس قوي يلعب كرة جيدة مثل ريال سوسييداد".

وأوضح: "نجحنا في قلب النتيجة لصالحنا من خلال الجهد والإصرار سواء في هذه المباراة أو في المباراتين الأخريين. نستطيع تحويل النتيجة لصالحنا بتكثيف الأداء، الذي يصعب على منافسنا تحمله لمدة 90 دقيقة".

وحافظ ريال مدريد على مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن من خلال 5 انتصارات متتالية لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام برشلونة حامل اللقب، والذي فاز 5-0 على ريال بيتيس في مباراة أخرى بهذه الجولة أمس الأول السبت.

وتراجع أتلتيكو مدريد خطوة جديدة ومبكرة عن الضغط على القطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا.

وواصل المهاجم البولندي المخضرم مسيرته المميزة في التسجيل مع فريقه برشلونة، حيث هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي ليرفع رصيده إلى 36 هدفا في 51 مباراة مع الفريق بمتوسط تسجيل بلغ 0.7 هدف للمباراة الواحدة.