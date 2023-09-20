عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

وتقام مواجهة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد على ملعب بارك دي برانس.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع النادي الباريسي في مجموعة نارية تضم كل من ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى،دوناروما

خط الدفاع، أشرف حكيمي، ماركينيوس – سكرينيار – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط،زائير إيمري – أوجارتي – فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي – كولو مواني – كيليان مبابي.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا:-

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد قناة beIN Sports 1K وقررت الشبكة القطرية إسناد مهمة التعليق على المواجهة للمعلق المغربي جواد بده.