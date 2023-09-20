نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، نتيجة مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، وذلك في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024.

ماهي نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند؟

سجل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لصالح النادي الباريسي في الدقيقة 49، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم وتولى نجم فرنسا تسديدها بنجاح.

وأحرز النجم المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني لصالح النادي الباريسي بالدقيقة 58، بعدما أستلم تمريرة حاسمة من زميله فيتور فيريرا.

ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا

1- باريس سان جيرمان، ثلاث نقاط

2- ميلان، نقطة واحدة

3- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة

4- بوروسيا دورتموند، دون نقاط