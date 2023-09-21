نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مُباراة نابولي وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي نابولي الإيطالي في الفوز على نظيره نادي سبورتنج براجا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي نتيجة مُباراة نابولي وسبورتنج براجا؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي، نتيجة مُباراة نابولي وسبورتنج براجا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز نابولي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء والموافق 20 سبتمبر.

وبدأ نادي نابولي مباراته بضغط قوي على نظيره نادي سبورتنج لشبونة لخطف هدف التقدم من أجل الاقتراب من حصد الثلاث نقاط.

وشهدت الدقيقة 10 كرة قوية كادت أن تسكن شباك سبورتنج براجا ولكنها جاءت في العارضة لتمنع تقدم نادي نابولي.

وأضاع جيوفاني دي لورينزو هدف محقق لنادي نابولي في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد أن ضرب العارضة.

وشهدت الدقيقة 36 ركلة جزاء لصالح نادي نابولي ولكنها ألغيت بعد أن تم اللجوء إلى الڤار.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل من ضائع استطاع جيوفاني دي لورينزو أن يُسجل هدف التقدم لصالح نادي نابولي بعد أن تألق في إحرازه.

وفي الدقيقة 75 كاد أن يعدل نادي سبورتنج لشبونة من النتيجة بإقترابه من مرمى نابولي وتسديد كُرة قوية كان نهايتها يد حارس مرمى الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 84 أحرز بروما هدف التعادل لصالح نادي سبورتنج براجا وبمساعدة رودريجو زالازار.

وفي الدقيقة 88 سجل سيكو نياكاتي هدف الفوز لصالح نادي نابولي والذي ضمن به اقتناص الثلاث نقاط من المباراة.

ترتيب مجموعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

1- نابولي برصيد ثلاث نقاط

2- ريال مدريد برصيد ثلاث نقاط

3- سبورتنج براجا دون نقاط

4- يونيون برلين دون نقاط