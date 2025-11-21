الرياضة

ستاد المحور: كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن هناك اهتمام من قبل النادي بضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم القادسية الكويتي. 

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، عن مصدر في تصريحات خاصة، إن النادي مهتم بضم كهربا في الميركاتو الشتوي بعد اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف القادسية الكويتي.

وأكد الغندور، نتتظر حسم مصير اللاعب مع ناديه الكويتي ومن ثم نبدأ في خطوات ضم كهربا.
 

