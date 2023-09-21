نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أرسنال وإيندهوفن اليوم الأربعاء 20\9\2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أيندهوفن الهولندي، بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص وأهداف مباراة أرسنال وإيندهوفن في دوري الأبطال

وفي الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول نجح ساكا نجم فريق أرسنال الإنجليزي في تسجيل الهدف الأول لفريقه بغد تسديدة قوية.

ثم أضاف تروسارد لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الهدف الثاني في شباك فريق إيندهوفن، وذلك عند الدقيقة 20 من الشوط الأول..

كما سجل جيسوس الهدف الثالث لفريقه أرسنال، عند الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وأحرز أوديجارد لاعب فريق أرسنال الهدف الرابع لفريقه، في الدقيقة 70 من عمر الشوط الأول.