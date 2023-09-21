نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 21\9\2023 في دوري Nile والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء أمام الأزرق السماوي في بداية مشوار الفريقين في مسابقة دوري النيل.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري العام 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.