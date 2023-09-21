نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف دوره في فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، كواليس فسخ عقد الرعاية بين ناديي الزمالك وزد، الذي تم من خلاله انتقال عمر خضر ومحمد هيثم من الفريق الأبيض إلى زد.
ميدو يكشف دوره في فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد
وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أنه فوجئ بالتعاقد الذي تم بين الزمالك وزد، والذي كان يكفل لنادي زد اختيار أي لاعبين من قطاع الناشئين لضمهما مقابل رعاية مالية وتوفير الملابس.
واليه:" لا أعلم من أبرم هذا التعاقد ولكنني تواصلت هاتفيًا مع سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، وطلبت منه فسخ هذا العقد ورد المبالغ التي تم إعطائها لقطاع الناشئين".
وأتم قائلًا:" سيف زاهر أكد لي أن الأمر منتهي بل وعرض باستكمال الدعم المالي ولكننه شكرته على هذا الدعم وأكدت له أن الزمالك سيعود مرة أخرى لبريقه".