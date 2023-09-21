نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف دوره في فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، كواليس فسخ عقد الرعاية بين ناديي الزمالك وزد، الذي تم من خلاله انتقال عمر خضر ومحمد هيثم من الفريق الأبيض إلى زد.

ميدو يكشف دوره في فسخ عقد الرعاية بين الزمالك وزد

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أنه فوجئ بالتعاقد الذي تم بين الزمالك وزد، والذي كان يكفل لنادي زد اختيار أي لاعبين من قطاع الناشئين لضمهما مقابل رعاية مالية وتوفير الملابس.

واليه:" لا أعلم من أبرم هذا التعاقد ولكنني تواصلت هاتفيًا مع سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، وطلبت منه فسخ هذا العقد ورد المبالغ التي تم إعطائها لقطاع الناشئين".

وأتم قائلًا:" سيف زاهر أكد لي أن الأمر منتهي بل وعرض باستكمال الدعم المالي ولكننه شكرته على هذا الدعم وأكدت له أن الزمالك سيعود مرة أخرى لبريقه".