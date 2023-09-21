مورينيو يستقر على تشكيل روما لمباراة شيريف تيراسبول.. الشعراوي يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما الإيطالي؛ مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويتواجد فريق روما الايطالي في المجموعة السابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم؛ مع كلا من سلافيا براج، شيريف تيراسبول، وسيرفيت السويسري.

تشكيل روما المتوقع أمام شيريف تيراسبول

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، كريستانتي.

في خط الوسط: باريديس، أويار، زالينسكي، سيليك.

خط الهجوم: بيلوتي، الشعراوي – ليورنتي