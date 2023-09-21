إسماعيل يوسف يكشف عن تعليمات داخلية في الزمالك بشأن الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن موقفه من انتخابات رئاسة القلعة البيضاء، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

إسماعيل يوسف يكشف عن تعليمات داخلية في الزمالك

وأوضح إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك أخطرت قطاع الناشئين بالابتعاد التام عن ملف الانتخابات.

وأشار إلى أنه سيدلي بصوته الانتخابي كعضو عامل في القلعة البيضاء ولكنه لن يتحدث عن دعمه لمرشح على حساب الآخر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.