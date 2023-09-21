إسماعيل يوسف يكشف عن تعليمات داخلية في الزمالك بشأن الانتخابات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل يوسف يكشف عن تعليمات داخلية في الزمالك بشأن الانتخابات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن موقفه من انتخابات رئاسة القلعة البيضاء، المقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.
إسماعيل يوسف يكشف عن تعليمات داخلية في الزمالك
وأوضح إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك أخطرت قطاع الناشئين بالابتعاد التام عن ملف الانتخابات.
وأشار إلى أنه سيدلي بصوته الانتخابي كعضو عامل في القلعة البيضاء ولكنه لن يتحدث عن دعمه لمرشح على حساب الآخر.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.