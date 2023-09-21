نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتفاق ضد الطائي في الدوري السعودي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "محمد بن فهد"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي الاتفاق والطائي مساء اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربعة لقاءات والتعادل في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل فريق الطائي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة الاتفاق ضد الطائي في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتفاق والطائي اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الطائي في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتفاق ضد الطائي مساء اليوم الخميس 21-9-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.