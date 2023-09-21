نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون ضد الرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الرائد مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على ملعب "الملك عبدالله ببريدة"، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق الرائد المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة أربعة لقاءات.

موعد مباراة التعاون ضد الرائد في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة التعاون والرائد اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الرائد في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطوله دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة التعاون ضد الرائد مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.