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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق، كواليس مشاجرته مع مصطفى عبده لاعب الأهلي الأسبق.

إسماعيل يوسف يكشف كواليس مشاجرته مع نجم الأهلي

وأوضح تيجانا الكرة المصرية في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): " كنت ألعب في إحدى المباريات ضد الأهلي في مركز الليبرو وبجواري هشام يكن في مركز المساك".

وتابع:" مصطفى عبده دخل في مشادة كلامية مع هشام يكن ولكن الأخير كان متأثرًا للغاية ودافعت عنه بقوة، وتطور الأمر بيني وبين مصطفى عبده لمشاجرة في أرض الملعب".

وأشار إلى أن الأمر انتهى بمصالحة بينه وبين مصطفى عبده في المنتخب العسكري واعتذر له وقبل رأسه، موضحًا أنه تعلم درس هذه الواقعة بالتحكم في أعصابه.