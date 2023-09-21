إسماعيل يوسف يكشف كواليس مشاجرته مع نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق، كواليس مشاجرته مع مصطفى عبده لاعب الأهلي الأسبق.
إسماعيل يوسف يكشف كواليس مشاجرته مع نجم الأهلي
وأوضح تيجانا الكرة المصرية في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): " كنت ألعب في إحدى المباريات ضد الأهلي في مركز الليبرو وبجواري هشام يكن في مركز المساك".
وتابع:" مصطفى عبده دخل في مشادة كلامية مع هشام يكن ولكن الأخير كان متأثرًا للغاية ودافعت عنه بقوة، وتطور الأمر بيني وبين مصطفى عبده لمشاجرة في أرض الملعب".
وأشار إلى أن الأمر انتهى بمصالحة بينه وبين مصطفى عبده في المنتخب العسكري واعتذر له وقبل رأسه، موضحًا أنه تعلم درس هذه الواقعة بالتحكم في أعصابه.