الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الدوري الإيطالي عن توقيت مواجهات الأسبوع الخامس ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 بمشاركة ميلان وإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

- أبرز مواعيد مباريات الجولة الخامسة

السبت 23/9 ميلان ضد هيلاس فيرونا 4:00 بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس ضد ساسولو 7:00 بتوقيت القاهرة.

الأحد 24/9 إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة.

روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة.

- ما ترتيب الدوري الإيطالي؟

1- إنتر ميلان 12 نقطة

2- يوفنتوس 10 نقاط

3- ميلان 9 نقاط

4- ليتشي 8 نقاط

5- نابولي 7 نقاط

6- تورينو 7 نقاط

7- فروزينوني 7 نقاط

8- فيورنتينا 7 نقاط

9- هيلاس فيرونا 7 نقاط

10- أتالانتا 6 نقاط

11- بولونيا 5 نقاط

12- روما 4 نقاط

13- جنوى 4 نقاط

14- مونزا 4 نقاط

15- اودينيزي 3 نقاط

16- لاتسيو 3 نقاط

17- ساسولو 3 نقاط

18- كالياري نقطتين

19- ساليرنيتانا نقطتين

20- امبولي دون نقاط

- من هداف الدوري الإيطالي؟

1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف

2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف

3- فيكتور اوسيمين 3 أهداف

4- نيكولا كرستوفيتش 3 أهداف

5- نيمانيا رادونجيش 3 أهداف

- ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري؟

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 11373.

• معامل الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز:27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

• تردد ad sport premium 1

• التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

• ترميز القناة: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

• الجودة: SD.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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