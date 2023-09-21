نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الدوري الإيطالي عن توقيت مواجهات الأسبوع الخامس ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 بمشاركة ميلان وإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما. - أبرز مواعيد مباريات الجولة الخامسة السبت 23/9 ميلان ضد هيلاس فيرونا 4:00 بتوقيت القاهرة. يوفنتوس ضد ساسولو 7:00 بتوقيت القاهرة. الأحد 24/9 إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة. نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة. روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة. - ما ترتيب الدوري الإيطالي؟ 1- إنتر ميلان 12 نقطة 2- يوفنتوس 10 نقاط 3- ميلان 9 نقاط 4- ليتشي 8 نقاط 5- نابولي 7 نقاط 6- تورينو 7 نقاط 7- فروزينوني 7 نقاط 8- فيورنتينا 7 نقاط 9- هيلاس فيرونا 7 نقاط 10- أتالانتا 6 نقاط 11- بولونيا 5 نقاط 12- روما 4 نقاط 13- جنوى 4 نقاط 14- مونزا 4 نقاط 15- اودينيزي 3 نقاط 16- لاتسيو 3 نقاط 17- ساسولو 3 نقاط 18- كالياري نقطتين 19- ساليرنيتانا نقطتين 20- امبولي دون نقاط - من هداف الدوري الإيطالي؟ 1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف 2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف 3- فيكتور اوسيمين 3 أهداف 4- نيكولا كرستوفيتش 3 أهداف 5- نيمانيا رادونجيش 3 أهداف - ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري؟ تردد قنوات أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي: النايل سات. • التردد: 11373. • معامل الإستقطاب: عمودي. • معدل الترميز:27500. • معامل تصحيح الخطأ: 8/9. • تردد ad sport premium 1 • التردد: 12091 معامل الاستقطاب: عمودي • ترميز القناة: 27500. • معامل التصحيح: 5/6. • الجودة: SD.