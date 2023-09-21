نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الدوري الإيطالي عن توقيت مواجهات الأسبوع الخامس ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024 بمشاركة ميلان وإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.
- أبرز مواعيد مباريات الجولة الخامسة
السبت 23/9 ميلان ضد هيلاس فيرونا 4:00 بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس ضد ساسولو 7:00 بتوقيت القاهرة.
الأحد 24/9 إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة.
نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة.
روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة.
- ما ترتيب الدوري الإيطالي؟
1- إنتر ميلان 12 نقطة
2- يوفنتوس 10 نقاط
3- ميلان 9 نقاط
4- ليتشي 8 نقاط
5- نابولي 7 نقاط
6- تورينو 7 نقاط
7- فروزينوني 7 نقاط
8- فيورنتينا 7 نقاط
9- هيلاس فيرونا 7 نقاط
10- أتالانتا 6 نقاط
11- بولونيا 5 نقاط
12- روما 4 نقاط
13- جنوى 4 نقاط
14- مونزا 4 نقاط
15- اودينيزي 3 نقاط
16- لاتسيو 3 نقاط
17- ساسولو 3 نقاط
18- كالياري نقطتين
19- ساليرنيتانا نقطتين
20- امبولي دون نقاط
- من هداف الدوري الإيطالي؟
1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
3- فيكتور اوسيمين 3 أهداف
4- نيكولا كرستوفيتش 3 أهداف
5- نيمانيا رادونجيش 3 أهداف
- ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري؟
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية
القمر الصناعي: النايل سات.
• التردد: 11373.
• معامل الإستقطاب: عمودي.
• معدل الترميز:27500.
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