نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتربع على القمة.. أغلى 10 صفقات في الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتربع إمام عاشور نجم النادي الأهلي على عرش أغلى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد انضمامه لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة، في صفقة بلغت قيمتها 87.5 مليون جنيه وفقًا لتقرير منشور عبر صحيفة "البورصة" عن أغلى الصفقات في الدوري المصري.

وتفوق إمام عاشور على زميله بالنادي الأهلي رضا سليم والذي انضم لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي الجيش الملكي المغربي في صفقة بلغت قيمتها 66 مليون جنيه.

أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي 2023

- إمام عاشور (87.5 مليون جنيه) من ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي

- رضا سليم (66 مليون جنيه) من الجيش الملكي المغربي إلى النادي الأهلي

- محمود مرعي (33.3 مليون جنيه) من فيوتشر إلى بيراميدز.

- محمد رضا بوبو (33.3 مليون جنيه) من فيوتشر إلى بيراميدز

- مهند لاشين (33.3 مليون جنيه) من فيوتشر إلى بيراميدز.

- مصطفى فتحي (29.7 مليون جنيه) من التعاون السعودي إلى بيراميدز

- صديق أوجولا (26.4 مليون جنيه) من سموحة إلى سيراميكا