نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

القمر: Y1A

قناة: Varzish Sport

التردد: 11843

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز:27500

القمر: أسترا

قناة: Sport France

التردد: 12012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 4A

قناة: TV Play

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

القمر: 62.0°E Intelsat 902.

قناة TV 3 الإيرانية.

التردد: 10973.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر: AzerSpace 46 ° E

قناة Rah - e - Farda Tv

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Intelsat 62 ° E C < 0

قناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: AzerSpace 46 ° E

قناة: ldman

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400.

القمر: أسترا

قناة UTV HD الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

التردد: 11068.

الاستقطاب: رأسي V.