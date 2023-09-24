نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمهارة رائعة.. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في سانت جورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني للأحمر في مرمى نادي سانت جورج الإثيوبي.

وجاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 58 من تسديدة رائعة للغاية سكنت الشباك.

وتقدم الأهلي على نظيره سانت جورج الأثيوبي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومع استمرار ضغط الأهلي مرر إمام عاشور الكرة لحسين الشحات من الجهة اليمنى ليراوغ مدافع الفريق الأثيوبي بطريقة مميزة ويضع الكرة أرضية زاحفة داخل المرمى معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي أتيحت للفريق الأحمر فرصة مضاعفة النتيجة كان أخطرها عن طريق محمود كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط الأول دون تسجيل أهداف آخرى لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.