نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على سانت جورج الأثيوبي بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بتحقيق الفوز على نظيره سانت جورج الأثيوبي بثلاثة اهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور ال٣٢ من البطولة.

الشوط الأول من هذا اللقاء كانت الأفضلية فيه لأصحاب القميص الأحمر حيث تمكن حسين الشحات من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ٢٨ بتمريرة من إمام عاشور، بطريقة مميزة حيث وضع الكرة أرضية زاحفة داخل المرمى.

بعد الهدف الأول للأهلي أتيحت للفريق الأحمر فرصة مضاعفة النتيجة كان أخطرها عن طريق محمود كهربا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط الأول دون تسجيل أهداف آخرى لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ الأهلي باحثًا عن تسجيل هدف ثانٍ حيث أتيحت الفرصة لمحمود كهربا لمضاعفة النتيجة لكنه أهدر الكرة بغرابة بجوار مرمى حارس الفريق الأثيوبي.

واستمر ضغط الأهلي لينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه مع وصول المباراة للدقيقة ٥٩ مستغلًا تمريرة من زميله كهربا.

ولجأ مارسيل كولر لدكة بدلاء فريقه في الدقيقة ٦٦ حيث أجرى ٣ تغييرات دفعة واحدة بإشراك صلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو بدلًا من محمود كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك بغية زيادة الفاعلية الهجومية ومنح فرصة المشاركة لمجموعة آخرى من اللاعبين.

وحاول لاعبو الأهلي مضاعفة النتيجة، لكن الفرص التي أتيحت لم تترجم إلى أهداف.

وقبل نهاية اللقاء بنحو ١٣ دقيقة رمى كولر بآخر تغييران في فريقه بإشراك أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بدلًا من مروان عطية وبيرسي تاو.

وسدد صلاح محسن الكرة قوية داخل منطقة الجزاء قبل نهاية اللقاء بدقيقتين تصدى لها حارس سانت جورج.

واختتم أحمد عبد القادر أهداف الأهلي مسجلًا الهدف الثالث للمارد الأحمر لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.