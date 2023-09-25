شاهد.. ملخص لمسات إمام عاشور في فوز الأهلي على سان جورج (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أذهل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجميع وخطف الأضواء وإعجاب جماهير المارد الأحمر خلال مباراة سان جورج الأثيوبي، في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ولفت إمام عاشور الانظار بلقطة مهارية "الرابونا"، قام بها في الشوط الثاني من المباراة.

وأعادت لقطة إمام عاشور، الأذهان إلي نفس اللقطة قام بها عمرو السولية لاعب الأهلي في مباراة الأهلي والزمالك الموسم قبل الماضي، وفاز الأهلي وقتها بخماسية مقابل 3 أهداف في الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية دون رد، على حساب نادي سان جورج الأثيوبي في إطار ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سان جورج الأثيوبي في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وتأجلت مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب خوض لقاء الإياب الجمعة القادم أمام سان جورج.