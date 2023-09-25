نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنطلق عصر اليوم منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ويستضيف البنك الأهلي نظيره بيراميدز، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على ملعب استاد السلام، في مستهل منافسات المسابقة المحلية.

ويسعى بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، للفوز أمام البنك الأهلي واقتناص نقاطه الثلاث الأولي في الدوري، بعد تعادله إيجابيا أمام الزمالك، بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة البنك الأهلي



ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: احمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي



تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في دوري Nile

وخسر فريق البنك الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ البنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو المباراة بتشكيل يضم كلا من:



حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو