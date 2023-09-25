نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

النجمة ضد الرائد.. عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

الهلال ضد الجبلين.. عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ضمك ضد القيصومة.. عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

النصر ضد أحد.. عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لكأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل أحداث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع ssc sports sd.