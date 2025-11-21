نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فون دير لاين بصدد بحث "خطة السلام" الأمريكية مع زيلينسكي وزعماء العالم في قمة الـ20 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تنوي بحث المبادرة الأمريكية للسلام في أوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، وزعماء العالم في قمة "العشرين" المقبلة.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد قبل افتتاح قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "نُشرت الخطة المكوّنة من 28 نقطة أمس، وسنناقش هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي وقادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين. وسأكون على اتصال أيضًا بزيلينسكي".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التمسك بمبدأ "لا شيء في أوكرانيا دون أوكرانيا"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق معلومات رسمية حول خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا".

وبحسب وسائل إعلامية، فإن قادة أوروبا سيعقدون اجتماعا طارئا في قمة "مجموعة العشرين" في جنوب إفريقيا، غدا السبت، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية حول أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية يوم أمس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس ترامب يطالب فلاديمير زيلينسكي بقبول مسودة خطة التسوية في أوكرانيا "فورا".

ورجح مسؤولون أمريكيون أن يوقع زيلينسكي خطة واشنطن قبل 27 نوفمبر الجاري، في إطار جدول زمني طموح لإنهاء العملية بحلول ديسمبر.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم: "يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يوقع زيلينسكي الاتفاقية المقترحة من قبل الولايات المتحدة قبل 'عيد الشكر' يوم الخميس الأسبوع المقبل، لتقديم صفقة السلام في موسكو لاحقا هذا الشهر وإنهاء عملية التسوية بحلول ديسمبر".

وأعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يجريان محادثات مع روسيا وأوكرانيا حول خطة السلام المذكورة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية روبيو، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، قد شاركوا في وضع خطة أمريكية جديدة للتسوية في أوكرانيا