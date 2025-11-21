نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتحار مراهق.. أستراليا تبني سجنا "عالميًا" للأحداث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهدت سلطات ولاية أستراليا الغربية ببناء سجن للأحداث "بمواصفات عالمية" وبكلفة 160 مليون دولارأسترالي (نحو102.4 مليون دولار أمريكي)، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حادثة مأساوية حيث يُحتجز القاصرون حاليًا في الولاية مع البالغين من المجرمين.

ففي أكتوبر 2023، انتحر المراهق كليفلاند دود البالغ من العمر 16 عامًا، أثناء احتجازه في سجن البالغين ذي الحراسة المشددة المعروف باسم "المؤسسة 18"، بسبب الظروف القاسية للسجن.

ومثلت الحادثة أول انتحار لقاصر في مؤسسة إصلاحية في الولاية، مما أثار جدلًا واسعًا وأجبر السلطات على البحث عن حلول، كان أبرزها بناء سجن منفصل للأحداث.

وأفاد البيان: "صرح وزير الإصلاحات بول باباليا بأن منشأة احتجاز الأحداث الجديدة ستكون منشأة رائدة عالميًا لاحتجاز نزلاء شديدي الخطورة".

وذكرت الإذاعة أن "حكومة غرب أستراليا خصصت 147 مليون دولار إضافي (95 مليون دولار أمريكي) لتمويل بناء مركز احتجاز جديد للشباب في بيرث، والذي سيحل محل سجن المؤسسة 18 سيئ السمعة". وقد أُنفق فعليا 11.5 مليون دولار أسترالي (7.4 مليون دولار أمريكي) على التخطيط والتصميم.

وأعلنت حكومة الولاية عن مناقصة الأسبوع المقبل، وذكرت أن غالبية أعمال البناء ستُسند إلى مقاولين من القطاع الخاص. ومن المقرر اكتمال البناء في عام 2028.