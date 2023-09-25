نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد عشاق الكالتشيو عن نتيجة مباريات فرقهم المفضلة الكبرى ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024 مساء الأحد.
- نتائج مباريات الجولة الخامسة
فاز إنتر ميلان على إمبولي بهدف نظيف وخسر كالياري من أتالانتا 2/0 وانتصر فيورنتينا أمام أودينيزي بهدفين نظيفين.
وتعادل نابولي سلبيا مع نظيره بولونيا وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة روما وتورينو 1/1.
- ترتيب الدوري الإيطالي
1- إنتر ميلان 15 نقطة
2- ميلان 12 نقطة
3- ليتشي 11 نقطة
4- يوفنتوس 10 نقاط
5- فيورنتينا 10 نقاط
6- أتالانتا 9 نقاط
7- نابولي 8 نقاط
8- فروسينوني 8 نقاط
9- تورينو 8 نقاط
10- هيلاس فيرونا 7 نقاط
11- بولونيا 6 نقاط
12- ساسولو 6 نقاط
13- روما 5 نقاط
14- مونزا 5 نقاط
15- لاتسيو 4 نقاط
16- جنوى 4 نقاط
17- ساليرنيتانا 3 نقاط
18- أودينيزي 3 نقاط
19- كالياري نقطتين
20- إمبولي دون نقاط
- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
3- اندريا بينامونتي 4 أهداف
4- فيدريكو كييزا 4 أهداف
5- فيكتور اوسيمين 3 أهداف