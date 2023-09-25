نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024 بعد نهاية مباريات الجولة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من البطولة.

ما موقف بريست ونيس من ترتيب الدوري الفرنسي؟

ويحتل فريق بريست حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 13 نقطة، بينما ياتي نادي نيس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

1- بريست 13 نقطة.

2- نيس 12 نقطة.

3- باريس سان جيرمان 11 نقطة.

4- موناكو 11 نقطة

5- ستراسبورج 10نقاط.

6- لوهافر 9 نقاط.

7- مارسيليا 9 نقاط.

8- رين 8 نقاط.

9- ليل 8 نقاط.

10- نانت 8 نقاط.

11- ميتز 8 نقاط.

12- ريمس 7 نقاط.

13- مونبلييه 6 نقاط.

14- لوريان 6 نقاط.

15- تولوز 6 نقاط.

16- لانس 4 نقاط.

17- ليون نقطتنان

18- كليرمونت نقطة وحيده.

تذاع مباريات الدوري الفرنسي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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