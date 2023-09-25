نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك محمد صلاح "بطل" الدوري الأقوى في العالم (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفرعون المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي في قيادة فريقه للفوز على نادي وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 في الموقعة التي جمعت بينهما أمس على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

وبتسجيله هدف في شباك الحارس اريولا من علامة الجزاء بات الفرعون المصري أول لاعب في تاريخ البريميرليج ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال إثنتي عشر مباراة متتالية في البريميرليج وذلك في مناسبتين.

حيث نجح صلاح في المساهمة بالاهداف خلال خمسة عشر مباراة من أغسطس 2021 حتى شهر ديسمبر لنفس العام.

في الوقت الذي نجح فيه صلاح في تحقيق الرقم ذاته بالتسجيل والصناعة في 12 مباراة خلال الفترة بين أبريل إلى سبتمبر 2023.