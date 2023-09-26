ماهي القنوات الناقلة لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة فرق الدوري السعودي في معرفة القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ستُقام أربع مواجهات، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مبارتا الأهلي ضد العين والاتحاد ضد الخلود.

ماهي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الملك؟

الرياض ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

العين ضد الأهلي – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الخلود ضد الاتحاد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيصلي ضد الطائي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماهي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.