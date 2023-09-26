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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

قائد سان جورج الإثيوبي لـ "الفجر الرياضي": "مباراة الأهلي صعبة جميع لاعبيه رائعون ونأمل في العودة"، ينتظر عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الفريق القادمة في رحلة البحث عن الأميرة السمراء، واللقب الثاني عشر في تاريخه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمها الجديد 2024.

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ويبحث محبي المارد الأحمر عن جميع المعلومات بشأن مباراة الفريق المقبلة أمام سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ 32 من عمر مسابقة اللقب الإفريقي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

وفي إطار الحرص من موقع الفجر الرياضي على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، حرصت على توفير جميع المعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا القادمة.

إدوين فريمبونج

وضمن الحرص من بوابة الفجر، تواصلت مع إدوين فريمبونج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج الإثيوبي، وتحدث في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي" عن أهمية مباراة فريقه القادمة في العودة أمام الأهلي في ظل أنها تقام أيضًا في القاهرة.

حوار خاص مع إدوين فريمبونج قائد سان جورج

علق الغاني "إدوين فريمبونج" عن هزيمة فريق سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، أمام الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في القاهرة، وجاء حديث اللاعب كالتالي:-

قائد سان جورج الإثيوبي لـ "الفجر الرياضي": “مباراة الأهلي صعبة جميع لاعبيه رائعون ونأمل في العودة”

كيف ترى مواجهة العودة أمام الأهلي بعد الهزيمة بثلاثية في المباراة الأولى؟

ستكون المباراة القادمة أمام النادي الأهلي صعبة للغاية أكثر من مباراة الذهاب، ولكن نحن صصحنا الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية، ونأمل أن نعود في مباراة الإياب.

هل قادر سان جورج على الريمونتادا والإطاحة بالأهلي؟

جميع الإحتمال موجودة، وكل شئ وارد أن يحدث في المباراة القادمة أمام الأهلي، ولكن ننتظر لنرى ماذا سيحدث.

هل كان لديك تخوف من خوض المباراتين في مصر؟

بالتأكيد كان لدينا تخوف من خوض المباراتين الفريق أمام الأهلي في مصر لكن كان قليل، ليس كثيرا.

هل هناك لاعب محدد تخشى مواجهته في الأهلي؟

لا يوجد لاعب محدد، ولاعبي الأهلي المصري يلعبون كفريق جماعي ومن الصعب اختيار لاعب واحد من بينهم، جميعهم رائعون.

قائد سان جورج الإثيوبي لـ "الفجر الرياضي": “مباراة الأهلي صعبة جميع لاعبيه رائعون ونأمل في العودة”

كيف كان شعورك في مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي؟

لم يكن شعوري في المباراة الماضية أمام الأهلي سيئ للغاية، ولكن أتمنى أن يتحسن هذا الشعور في المباراة القادمة بالتأكيد.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحضتن ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة بتوقيت ليبيا والسودان.

وكان نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة أيضًا نظرًا لأن تقام المباراتين في مصر، بثلاثية نظيفة شهدت توقيع حسين الشحات بهدفين وأحمد عبدالقادر هدف وحيد.

جدير بالذكر أن يعد الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية للمرة الـ 11 في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3/2، كما أن الأحمر هو الأكثر تتويجًا في القارة باللقب الإفريقي.