نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُكرر فوزه على سان جورج برباعية نظيفة ويحجز بطاقة العبور لمجموعات أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز الأهلي بطاقة العبور إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما كرر فوزه على سانت جورج الأثيوبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي بإياب دور الـ32 للبطولة.

الشوط الأول

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات في صفوف فريقه خلال مباراة اليوم بإشراك كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو منذ البداية في ظل النتيجة المميزة التي أنهى عليها المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب.

ولم يُمهل الأهلي الضيف إلا 10 دقائق فقط حتى تمكن محمد مجدي أفشة من إحراز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة داخل الشباك.

واستمر ضغط الأهلي بعد هدف أفشة حيث مرر إمام عاشور كرة انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية تصدى لها الحارس باهيرو.

وسدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من داخل يسار منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية لمرمى الحارس باهيرو نيجاش.

وضاع هدف محقق للأهلي بعد هجمة مرتدة سريعة على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد عبد القادر بلمسة هيأت الكرة لزميله محمود كهربا المواجه تماما للمرمى لكن الأخير سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمحمود كهربا في الدقيقة 33 بعد إعاقته داخل منطقة الجزاء ليُسددها داخل المرمى معلنًا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 39 عاد محمد مجدي أفشة ونجح في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء بعدما حول عرضية متقنة من الجهة اليسرى لكريم الدبيس داخل الشباك.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني باحثًا عن هدف رابع، حيث أرسل محمد الضاوي عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود كهربا برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وسدد محمود كهربا لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 62 أرسل محمد هاني عرضية متقنة من الناحية اليمنى ارتقى لها محمود كهربا برأسية قوية داخل الشباك مسجلًا الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء.

ولجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى دكة بدلاء فريقه حيث أجرى تغييران في صفوف فريقه بإشراك الثنائي ياسر إبراهيم وكريم فؤاد بدلًا من محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر قبل 22 دقيقة من نهاية اللقاء، ثم أتبعه بإخراج الثنائي إمام عاشور ومحمود كهربا ودفع بالثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، ثم الدفع بحسين الشحات بديلًا لمحمد الضاوي كريستو.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون أي تغيير في النتيجة لينتهي بفوز الأهلي برباعية نظيفة ويعبر إلى دور المجموعات من البطولة.