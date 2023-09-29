نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يطلق تصريحات هامة بعد الفوز على سان جورج.. علي معلول يدعمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز الذي حققه المارد الأحمر برباعية نظيفة على حساب سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كريم الدبيس: سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني.. علي معلول يدعمني بشدة

وأوضح أن التأهل إلى الدور التالي مرحلة ضمن مراحل عديدة وصعبة في مشوار المنافسة على البطولة، وأن المنافسة على الصعيد القاري صعبة للغاية، وتزداد صعوبتها مع الأدوار المقبلة.

وأشار إلى أن بطولة إفريقيا تمثل الحلم الكبير للجميع داخل الفريق، خاصة أن الأهلي حامل اللقب ويسعى للاحتفاظ بها والتأهل لكأس العالم للأندية بشكل مستمر.

وأضاف: «مستر كولر تحدث معنا عن أهمية الفوز في المباراة، وطالبنا بأن نقدم كل ما لدينا، وبين شوطي المباراة أكد ضرورة العمل على تسجيل المزيد من الأهداف».

وأكمل: «سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني، وأتمنى أن أحافظ عليها، وأشكر زملائي على دعمهم لي في مشاركتي الأولى بالبطولة، والمنافسة قوية للغاية، واستفدت من وجود أسماء كبيرة في الفريق خاصة علي معلول الذي يدعمني بشدة».