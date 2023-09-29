نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه حقق فوزًا مهمًّا على حساب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب، كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.

كولر يشيد بأداء الدبيس ويشكر الجماهير

وأوضح: «على مدار الأيام الماضية طلبت من اللاعبين التركيز والجدية وعدم التهاون، وهو ما نفذه الفريق بشكل كبير، خاصة أن كل اللاعبين أساسيون وقادرون على اللعب في أي وقت».

وأكمل: «كريم الدبيس قدم مباراة كبيرة، كما أن علي معلول يملك خبرات كبيرة، لكن الدبيس كان بحاجة للمشاركة لأنه لاعب مميز ويتطور بشكل سريع».

وأشار كولر إلى أن المواجهات الإقصائية صعبة، وبالتالي لا بد من التركيز واستغلال كل الفرص، ولهذا سعينا بكل قوة وتركيز حتى يحسم الأهلي التأهل إلى دور المجموعات.

وعبر المدير الفني عن سعادته بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنهم يمثلون دعمًا كبيرًا للفريق أمام المنافسين ويخلقون دوافع وحوافز كبيرة للاعبين.