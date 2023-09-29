انت الأن تتابع خبر الوحدات يخوض ثاني مبارياته بكأس الاتحاد بهذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه نادي الوحدات نادي الكويت الكويتي ، الثلاثاء القادم ، ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ويأمل الوحدات في تحقيق فوزه الثاني وتعزيز فرصه للوصول إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا بعد فوزه الأول على اتحاد أهلي حلب السوري (2-0) في العاصمة الأردنية عمان، بينما تعادل الكويت مع الكهرباء العراقي بدون أهداف.

وبهذه المناسبة وجّه رئيس نادي الوحدات الأردني نداءً إلى جماهير فريقه في دولة الكويت لمساندة النادي يوم الثلاثاء القادم، في ثاني مبارياته أمام الكويت الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب حوامدة رسالةً مطولةً عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك جاء فيها: "أعزّاءنا جمهور الوحدات في الكويت.. نحن الآن بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم في مواجهة الكويت الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي، فريقنا بحاجة إلى تحفيزكم وشد همتكم ليحقق النجاح في هذه المباراة المهمة".



وأضاف: "نعلم أن جمهور الوحدات قوي وموجود في كل مكان، لذا، نهيب بكم أن تكونوا خلف فريقكم وتظهروا الدعم اللازم في المدرجات". وأوضح: "ندعوكم جميعًا للحضور ومساندة الفريق في الملعب، وتشجيعه بكل حماس وعشق".



وختم: "هذه المباراة هامة جدًا لنا، وبدونكم لن نتمكن من تحقيق النجاح، لنجعل مدرجاتنا ترتدي ألوان الفريق وتصدح بالهتافات التي تدل على روح الوحدة والتضامن".





في سياق متصل، أعلن المدرب العماني رشيد جابر المدير الفني لفريق الوحدات غياب المحترف الأنغولي إيتو عن مواجهة الكويت بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين.



وأضاف -طبقًا لوسائل إعلام محلية- أنّه فضّل عدم الزج بـ "إيتو" خلال فوز الوحدات على جرش 2-0 في دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن؛ رغم مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرًا، مشددًا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي بشكل كامل من الإصابة.