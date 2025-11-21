نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد في الثالثة عصر غدٍ السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومواعيد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

