نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة ريفرز.. بيراميدز يحتفل بجائزته الإفريقية وإنجاز مايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نادي بيراميدز على الاحتفال بتتويجه بلقب أفضل نادي في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥، وكذلك تتويج المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بلقب أفضل لاعب في القارة، قبل انطلاق المران الأخير لمباراة

ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على الاحتفال مع كل أفراد النادي بطل أبطال إفريقيا بالإنجاز التاريخي على المستوى الجماعي كأفضل نادي في القارة وكذلك الإنجاز الفردي للهداف ماييلي أفضل لاعب في إفريقيا.

