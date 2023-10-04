موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على لايبزيج في منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالبطولة القارية للموسم الحالي 2023-24

وتحتضنن أرضية ملعب ريد بول ارينا موقعة مانشستر سيتي ولايبزيج حيث يقوم المباراة تحكيماً سواريس دياس ويساعده كل من باولو سواريز و بيدرو ريبيرو، أما الحكم الرابع فهو فابيو ميلو، فيما يتواجد في غرفة الفار كلا من تياجو مارتينز وكلاي روبيرتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا :

[مانشستر سيتي ولايبزيج]

مانشستر سيتي ولايبزيج

تقام مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

[مانشستر سيتي ولايبزيج]

مانشستر سيتي ولايبزيج

تقوم قناة “beIN Sports HD 4 ” بنقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

أعلنت مجموعة بي أن سبورت الرياضية عن تعيين الجزائري الجنسية حفيظ دراجي ملعقاً على المباراة التي يسعي لاعبي الستي في الفوز بها بعد الفوز في الجولة الأولي النجم الأحمر

ترددت القنوات الناقلة لمباراة سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

القمر الصناعي : نايل سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : سهيل سات

اسم القناة :beIN Sports HD 1

تردد القناة: 11623.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.

القمر الصناعي : عرب سات

اسم القناة :beIN Sports 1 HD Premium

تردد القناة: 12379.

الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: H.