نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية.. برشلونة يصارع بورتو على صدارة المجموعة بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي برشلونة اليوم الأربعاء مواجهة قوية تلك التي يلاقي فيها مضيفه نادي بورتو البرتغالي لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يصارع بورتو على صدارة المجموعة في دوري الأبطال

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة من أجل الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة التي يمتلكها بالفعل بفارق الأهداف فقط عن الفريق البرتغالي الذي حقق الفوز في الجولة الافتتاحية على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-1 فيما حقق أبناء تشافي الفوز على رويال انتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بورتو اليوم

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا استقر على التشكيل الذي سيدخل به مواجهة اليوم وفق ما يلي:-