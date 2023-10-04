نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل لقاءات اليوم الأربعاء 4-10-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري.
مواعيد مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد ضد فينورد الهولندي، 7.45 مساءًا.
رويال أنتويرب البلجيكي ضد شاختار، 7.45 مساءًا
سيلتك ضد لاتسيو – 10 مساءً
سرفينا زفيزدا الصربي ضد يونج بويز – 10 مساءًا
لايبزيج ضد مانشستر سيتي – 10 مساءً
بورتو ضد برشلونة – 10 مساءً
بوروسيا دورتموند ضد ميلان – 10 مساءً
نيوكاسل يونايتد ضد باريس سان جيرمان – 10 مساء
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى
1- بايرن ميونخ - 3 نقاط
2 - كوبنهاجن - نقطة وحيدة
3 - جالاتا سراي- نقطة وحيدة
4 -مانشستر يونايتد- بلا رصيد
المجموعة الثانية
1- آرسنال - 3 نقاط
2- لانس- نقطة وحيدة
3 - إشبيلية- نقطة وحيدة
4- آيندهوفن- بلا نقاط
المجموعة الثالثة
1- نابولي - 3 نقاط
2- ريال مدريد- 3 نقاط
3- أونيون برلين- بلا نقاط
4- براجا- بلا نقاط
المجموعة الرابعة
سالزبورج- 3 نقاط
2- إنتر ميلان- نقطة وحيدة
3 - ريال سوسيداد- نقطة وحيدة
4- بنفيكا- بلا نقاط
المجموعة الخامسة
1- فينورد - 3 نقاط
2 -أتلتيكو مدريد- نقطة وحيدة
3- لاتسيو- نقطة وحيدة
4- سيلتيك- بلا نقاط
المجموعة السادسة
1- باريس سان جيرمان - 3 نقاط
2- نيوكاسل يونايتد- نقطة وحيدة
3- ميلان - نقطة وحيدة
4- بوروسيا دورتموند- بلا نقاط
المجموعة السابعة
1- لايبزيج - 3 نقاط
2- مانشستر سيتي - 3 نقاط
3- النجم الأحمر- بلا نقاط
4- يونج بويز- بلا نقاط.
ترتيب المجموعة الثامنة
1- برشلونة- 3 نقاط
2- بورتو - 3 نقاط
3- شاختار- بلا نقاط
4 - أنتويرب- بلا نقاط