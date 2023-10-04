تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره فينورد مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا؟

في حراسة المرمي: يان اوبلاك

في خط الدفاع: ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو

في خط الوسط: سيزار ازبيليكوتا، ماركوس لورنتي، بابلو ريفاس، كوكي، رودريجو ريكيلمي

في خط الهجوم: انطوان جريزمان، أنخيل كوريا

جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا

فينورد، 3 نقاط

لاتسيو، نقطة واحدة

أتليتكو مدريد، نقطة واحدة

سيلتك، دون نقاط