نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان فريق مانشستر يونايتد، قد تلقى الهزيمة على يد نظيره فريق جالطة سراي التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) 3 أهداف.

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 2 هدف.

شيرالدو بيكر (يونيون برلين) 2 هدف.

جود بيلينجهام (ريال مدريد) 2 هدف.

بروما (براجا) 2 هدف

كاسيميرو (مانشستر يونايتد)2.

جابرييل جيسوس (ارسنال)2.

جالينو (بورتو)2.

جواو فيليكس (برشلونة)2.

برايس مينديز (ريال سوسيداد)2.

ماتيس تل (بايرن)2

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.