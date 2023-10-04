موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد نظيره نادي فينورد مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو المباراة المرتقبة بين نادي أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فينورد

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

1- فينورد، 3 نقاط

2- لاتسيو، نقطة واحدة

3- أتليتكو مدريد، نقطة واحدة

4- سيلتك، دون نقاط