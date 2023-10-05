نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. مانشستر يونايتد وسيتي يرغبان في ضم ميتوما.. وريال مدريد يرغب في ضم ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 4-10-2023

الصحف الأوروبية اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

يتنافس مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على التعاقد مع جناح برايتون الياباني كاورو ميتوما البالغ من العمر 26 عامًا في يناير. (فيشاجيس - بالإسبانية)

لكن كلا ناديي مانشستر قد يغيبان عن الفريق مع استعداد ميتوما لتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع فريق برايتون. (عالم لندن)

يعد منصب إريك تين هاج كمدرب لمانشستر يونايتد آمنًا في المستقبل القريب، على الرغم من البداية السيئة للنادي هذا الموسم. (الجارديان)

يريد لاعب خط الوسط الدنماركي بيير إميل هويبيرج مغادرة توتنهام إذا لم يتمكن النادي من ضمان لعبه مع الفريق الأول، مع اهتمام يوفنتوس باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا. (كالتشيو ميركاتو)

يرغب تشيلسي في التعاقد مع الجناح الأمريكي جوليان هول البالغ من العمر 15 عامًا لفريق نيويورك ريد بولز، لكنه يواجه منافسة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ على اللاعب ذو التصنيف العالي. (ستاندارد)

من المقرر أن يعرض بايرن ميونيخ على الظهير الكندي ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا جديدًا لدرء اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد. (90 دقيقة)

يمكن أن يغادر جناح بايرن ليروي ساني النادي في الصيف المقبل، ومن المحتمل أن يكون برشلونة وريال مدريد الوجهات المحتملة للمهاجم الألماني البالغ من العمر 27 عامًا. (بيلد)

وست هام من بين العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي إميل سميث رو، 23 عامًا، إذا غادر أرسنال. (فوتوبل انسايدر)

من المقرر أن يعرض فيورنتينا على المدافع الإيطالي تحت 19 عامًا مايكل كايود عقدًا جديدًا مع أرسنال الذي أبدى اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا. (كالتشيو ميركاتو)

يراقب تشيلسي عن كثب وضع لاعب خط الوسط البرازيلي أندريه سانتوس في نوتنغهام فورست ويمكنه استدعاء اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من فترة الإعارة إذا لم يؤمن كرة قدم منتظمة للفريق الأول. (أثليتك)