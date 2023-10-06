نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة لمدينة الاسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري صاحب الأرض والجمهور ضمن إطار منافسات بطولة دوري النيل.

تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

ويسعى فريق الجونة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز لتحقيق الفوز الأول لا بعدما خاض الفريق الساحلي مواجهتين تعادل في واحدة وتلقى الخسارة في الأخرى.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الجونة والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة دوري النيل نسخة 2023-2024.

وتنطلق مواجهة الجونة ضد الاتحاد السكندري بالدوري العام في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لقاء الاتحاد السكندري صاحب الأرض والجمهور والجونة باعتبارها الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة.