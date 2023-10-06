نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل بداية الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قائمة هدافي الدوري الإسباني للنسخة الحالية قبل انطلاق مواجهات الاسبوع التاسع حيث من المقرر أن يشهد منافسة قوية بين اللاعبين لحصد جائزة الهداف في نهاية الموسم.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة لقب هداف الدوري الإسباني الموسم المنصرم، حيث سجل 23 هدفًا متفوقًا بأربعة أهداف عن كريم بنزيمة، وتواجد خوسيلو الوافد الجديد لريال مدريد في المركز الثالث.

قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهات الاسبوع التاسع

1-جود بيلينجهام - ريال مدريد 6 أهداف

2- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد 5 أهداف

3- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد 5 أهداف

4-روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 5 أهداف

5- خوسيلو - ريال مدريد 4 أهداف

6- إنياكي ويليامس - أتلتيك بيلباو 4 أهداف

7-ألكسندر سورلوث - فياريال 4 أهداف

8- لويس سواريز - ألميريا 4 أهداف

9- سيرجيو أريباس - ألميريا 4 أهداف

10- عبدون براتس - ريال مايوركا 4 أهداف

11-فيدات موريكي - ريال مايوركا 4 أهداف

12- خافيير غييرا - فالنسيا 3 أهداف

13- ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3 أهداف

14- هوغو دورو - فالنسيا 3 أهداف

15- بورخا مايوال - خيتافي 3 أهداف

16- أندير بارينتشيا - ريال سوسيداد 3 أهداف

17- يانغيل هيريرا - جيرونا 3 أهداف

18- فيران توريس - برشلونة 3 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

مبارايات الدوري الاسباني تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.