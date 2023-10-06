نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة".. بنزيما يقود مفاوضات اتحاد جدة وضحية ريال مدريد المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على مواصلة رصد العديد من الصفقات الأجنبية القوية، لتدعيم صفوف الفريق بعد التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في مقدمتها بنزيما وكانتي، وفابينيو وجوتا.

وتأتي تلك الخطوة، ضمن المخطط السعودي لتطوير ملف كرة القدم، عن طريق استقطاب لاعبين كبار من داخل أوروبا.

- نجم ريال مدريد على رادار الاتحاد

وتخطط الإدارة المدريدية في الوقت الحالي، للاستغناء عن بعض الاعبين الذين لم يتمكنوا من حجز مقعدا في تشكيل أنشيلوتي، لبيعهم وضم صفقات شابة جديدة.

وذكر الصحفي بيبي أسترادا، عبر برنامج (الشيرنجيتو):" أن المدافع ناتشو قد يكون قريبا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الأنتقالات الشتوية، بنزيما يحاول إقناعه بالذهاب إلى الاتحاد السعودي".

على جانب آخر، تستعد كتيبة العميد لخوض مباراة نارية في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، بعد فشله في تحقيق الفوز بالجولة الماضية أمام الفيحاء بالتعادل السلبي.