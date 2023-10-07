تاكيفوسا كوبو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد، بجائزة افضل لاعب فى الدوري الإسباني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

كوبو الأفضل في سبتمبر

وحصد كوبو جائزة أفضل لاعب مع سوسيداد، بعدما تألق خلال مواجهات شهر سبتمبر فى الليجا، إذا سجل 4 أهداف.

ويقدم كوبو مع سوسيداد أداء قويا خلال الموسم الحالي، ونجح في لفت الأنظار له بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف في خمس مباريات.

وانضم كوبو إلي ريال سوسيداد في صيف 2022 قادما من ريال مدريد مقابل ستة ونصف مليون يورو مع وجود شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو.