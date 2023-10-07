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أحمد جودة - القاهرة - "الميرنجي في الصدارة"..ريال مدريد يكتسح أوساسونا في الدوري الإسباني

"بأداء عالمي الملكي يواصل صدارة الليجا"..ريال مدريد يدق شباك أوساسونا برباعية نظيفة..واصل لاعبو فريق ريال مدريد تألقهم في سلسلة "اللا هزيمة"، وضربوا شباك فريق أوساسونا برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.



بدأ فريق ريال مدريد المباراة ضاغطاً ومستحوذاً، وبالفعل استطاع مبكراً ترجمة هذا الضغط عن طريق بيلنجهام بهدف في الدقيقة التاسعة في شباك أوساسونا، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الملكي بهدف من دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت المباراة من جانب ريال مدريد فقط، وبعد 9 دقائق من إنطلاق الشوط الثاني استطاع بيلنجهام تسجيل الهدف الثاني له في المباراة في شباك أوساسونا، بعد تمريرة رائعة من اللاعب فالفيردي ليسجل الهدف الثاني النادي الملكي في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

"بأداء عالمي الملكي يواصل صدارة الليجا"..ريال مدريد يدق شباك أوساسونا برباعية نظيفة

مع استمرار الضغط من قبل فريق ريال مدريد، وتحديدا في الدقيقة 65 زاد فينيسيوس من الغلة التهديفية لفريق ريال مدريد، وأحرز الهدف الثالث ليعمق جراح أوساسونا ويزيد من طمأنينة جمهور النادي الملكي.

وفي الدقيقة 70 زاد ريال مدريد حصيلة أهدافه، بتسجل هدف آخر عن طريق اللاعب خوسيلو هدف من صناعة هائلة للاعب فينيسيوس ليعلن تقدم الريال برباعية ويضع ثلاث نقاط هامة في حصيلة ريال مدريد هذا الموسم.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

الفرق: ريال مدريد وأوساسونا.

البطولة: الدوري الإسباني - الجولة 9.

الملعب: سانتياغو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات سبورت HD3 حقوق بث جميع مباريات الدوري الإسباني ومنهم مباراة ريال مدريد وأوساسونا المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

"بأداء عالمي الملكي يواصل صدارة الليجا"..ريال مدريد يدق شباك أوساسونا برباعية نظيفة

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تولى مهام التعليق على مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني المعلق أحمد البلوشي.



تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام أوساسونا اليوم، والتي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: جود بيلينجهام- إدوارد كامافينجا- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- خوسيلو



