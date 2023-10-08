بيرس تاو يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك الإسماعيلي بدوري Nile

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إضافة الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي والثاني له، خلال مباراة الفريقين، بالدوري المصري.

هدف بيرسي تاو الثاني

وجاء هدف تاو في الدقيقة 65 من المباراة، بعد تمريرة ساحرة من طاهر محمد طاهر، بالجبهة اليسرى ليجدها الجنوب إفريقي أمامه، ليضعها داخل الشباك.

وكان تاو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 22 من المباراة، قبل أن يضيف حسين الشحات لاعب الفريق، الهدف الثاني، قبل نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء.